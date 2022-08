Piqûres d’insecte : réaction normale ou pathologique ?

L’analyse du Docteur Charlotte D’Huart : "Je ne suis pas spécialiste des hyménoptères ! Cela n’empêche que cette année c’est une question qui revient très souvent sur la toile. Il est sûr que le réchauffement climatique, les hivers plus doux et les printemps secs ont tendance à favoriser la prolifération ! La sécheresse de cet été entraîne également le fait que ces animaux recherchent de l’eau. Et puis, en fin de saison, les guêpes ne sont plus dans une phase de croissance pour nourrir la reine et les autres équipes fertiles. Elles se trouvent donc un peu au chômage et ont plus de temps pour sortir et pour profiter".

