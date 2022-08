Piqûres, brûlures, insolation : attention aux blessures de vacances !

Faites-vous partie des personnes qui ont toujours de la malchance durant les vacances ? Les piqûres, la gastro, l'insolation ou encore les coups de soleil... À coup sûr, c'est pour votre pomme ! Dans ce podcast, Adrien Devyver et ses invités vous donnent quelques astuces pour surmonter les petits bobos rencontrés durant les vacances d'été.

Cet été, Adrien Devyver et ses invités discuteront santé, grâce au podcast natif: L’été de La Grande Forme ! Entouré de témoins et de médecins spécialistes, l'animateur abordera plusieurs problématiques liées à la santé, qu'on rencontre tous en été. Alors préparez votre plus bel le tenue de plage, et rejoignez-nous sur Auvio pour en apprendre toujours plus sur la santé !