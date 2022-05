Piqûres à la seringue en soirée : les discothèques prennent des mesures

Dans certaines boîtes de nuit, des mesures ont été prises. Prévention à l'entrée via des flyers et des affiches. Des kits anti-GHB sont distribués, par exemple, avec des couvercles à mettre sur les verres. Les fouilles sont renforcées, même si la drogue et les seringues se dissimulent facilement.

D'autres établissements vont même un pas plus loin en formant leur personnel. Quelles réactions adopter ? Comment aider les victimes ? Les premiers réflexes à avoir. Des questions auxquelles les employés ont pu trouver des réponses.

Dans ce genre de situation, la rapidité de réaction est primordiale, tant au niveau des organisateurs de la soirée et du personnel que des victimes. Ne pas rester seule, effectuer des analyses toxicologiques plus poussées pour déterminer les substances administrées et porter plainte. Mais malgré toutes précautions, le monde festif et de la nuit semble démunis face à ce phénomène.