Pippa Middleton a accouché de son troisième enfant

Pippa Middleton, la sœur de Kate, a mis au monde son enfant à l’hôpital Lindo Wing de St. Mary's, à Londres. Il s’agit de son troisième enfant, après les naissances d’Arthur, un garçon de 3 ans et Grace, 1 an, qui n'est plus la seule fille de la fratrie, puisque Pippa a mis au monde une deuxième petite fille dont on ne connait pas le prénom pour l'instant. C’est pour cette raison que la femme de James Matthews n’était pas présente au tournoi de Wimbledon. Sa grossesse avait été révélée début juin, le jour du Jubilé de la reine Elisabeth II. Elle a accouché dans le même hôpital que sa sœur Kate.