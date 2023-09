"Pipigate" : le ministre Van Quickenborne montre ses propres images pour se disculper

Ce sont les images de ses propres caméras de surveillance, celles qui filment les abords de son domicile, que le ministre a montrées ce mardi à notre équipe de reportage et à d’autres médias. Le ministre nous a expliqué qu’un peu avant 04h00, il a raccompagné un de ses invités qui attendait un taxi. Les deux hommes seraient restés sous le carport plus d’une demi-heure à attendre. A 3h59, en témoigne l’heure incrustée dans l’image, on voit le ministre s’avancer vers le bord du trottoir, accompagné de cet invité. On aperçoit Vincent Van Quickenborne se pencher vers l’arrière, une image qui selon le ministre a été interprétée à tort comme celle d’un homme qui urine. "Certains en déduisent que je copie ce que certains ont fait sept heures avant. Je suis très clair, je ne savais pas ce qu’il s’était passé", explique aujourd’hui le ministre.

Quant aux images que le ministre et son invité regardaient sur le GSM en grande hilarité, là aussi, le ministre a des explications. Contrairement à ce que certains ont supposé, il ne s’agissait pas de regarder la vidéo des invités ayant uriné sur le combi de police. Il s’agissait pour le ministre de réaliser un selfie avec son ami. "Quand vous regardez ce qu’il se passe, il est 03h59, clac, je prends une photo de moi, un selfie", décrit le ministre. Les images vidéo présentées aujourd’hui par le ministre montrent cette action. Vincent Van Quickenborne apporte une autre preuve : la photo ce selfie, enregistrée dans son téléphone et dont la date et l’heure de prise de vue concordent avec l’heure et la date des images de la caméra de surveillance.

Le ministre de la Justice le réaffirme : à ce moment-là, il n’était pas au courant que deux de ses invités avaient uriné sur le combi de police. "Il faut savoir que de toutes les personnes qui étaient présentes à la soirée, aucune n’a parlé de cela", explique le ministre. "Quand les nouvelles sont sorties le 23 août, tout le monde sauf bien évidemment ceux qui ont commis les faits, étaient vraiment étonnés de ce qu’il s’est passé", poursuit Vincent Van Quickenborne.