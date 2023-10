Pipi, vomi et gueule de bois à l'honneur dans des pubs innovantes qui montrent la vie telle qu'elle est aussi

On le sait, les publicités ne reflètent généralement pas la réalité. Quand on regarde une publicité sur du mobilier, tout semble sorti d'un rêve. Les entreprises poussent souvent à acheter leurs produits en embellissant le quotidien. Ikea est un cas un peu à part : l'entreprise suédoise est connue pour faire des publicités innovantes et décalées, parfois même engagées.

Trois de leurs spots publiés il y a un mois, sur la chaîne norvégienne d'Ikea, ont retenu l'attention du site Design Taxi. Elles s'intitulent "Ikea puke", "Ikea pee" et "Ikea afterparty". Et comme leur titre l'indique, elles parlent de... vomi et de pipi. Dans la première, on voit des enfants jouer par terre, avec des références des meubles qui défilent (comme de coutume dans leurs spots). La caméra fait découvrir la pièce avant de se fixer sur le canapé où est couchée la mère, en train de vomir dans un sceau. Elle s'essuie la bouche avec ses mains puis sur son sofa qui, comme indique la pub, "peut être lavé à la machine".