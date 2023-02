Pipi de joie chez le chien : comment y remédier ?

Il faut bien le reconnaître, il existe des comportements qui sont problématiques, voire agaçants, chez le chien… et les pipis de joie en sont ! Quelles sont les causes et comment y remédier ? Voyons cela avec Bénédicte Flament, vétérinaire référente dans Le 6/8.

Les pipis de joie sont assez fréquents chez le chien, mâle, femelle, jeune, adulte ou chien plus âgé. Tous sont concernés et le maître est bien souvent désemparé.

Le chien adopte ce comportement lorsqu’il est content (retrouvaille avec le maître après une longue absence par exemple), mais le nom est trompeur puisque ces pipis arrivent aussi dans des circonstances moins agréables pour le chien, lorsqu’il a peur ou est stressé (comme une visite chez le vétérinaire).

Il s’agit donc d’un comportement qui signale une émotion forte que le chien n’arrive pas à contrôler. On parle d’hyperémotivité.

Les pipis de joie ne sont pas à confondre avec l’incontinence qui est le résultat d’un dysfonctionnement physique (insuffisance rénale par exemple, ou encore après une intervention chirurgicale comme la stérilisation). L’incontinence est d’origine médicale, tandis que le pipi de joie est d’origine comportementale, qui naît d’une difficulté à gérer une émotion.