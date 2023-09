Pipaix : c’était l’heure de la récolte du houblon à la brasserie Dubuisson

Cette semaine de septembre, c'était le moment de la récolte du houblon à la brasserie Dubuisson. Elle débute tôt le matin et plus de 1000 plants doivent être coupés sur un demi-hectare.

Des plants qui culminent à huit mètres de hauteur. Une bonne récolte se juge principalement sur son timing "Il faut vraiment la faire au moment opportun", confie Antonin Maes, ingénieur brasseur, responsable qualité à la brasserie Dubuisson, "Si on attend trop longtemps, la fleur va s’ouvrir ce qui va conduire à la perte de la résine amère, l’humulone, qui se trouve à l’intérieur de la fleur et qui, elle, donne l’amertume de la bière".

Une année pas exceptionnelle question rendement

Cette année, le rendement est mitigé "Il faut savoir que le rendement d’un champ de houblon est d’une tonne par hectare et cette année-ci on espère récolter 450 kilos. Ce n’est pas Byzance mais ce n’est pas non plus catastrophique".

Ce houblon permettra la production de 4500 hectolitres de bière et la qualité doit être au rendez-vous, quelle que soit la météo, "Notre métier c’est de tenir compte de tous les paramètres variables pour en mettre un peu plus ou un peu moins afin que le consommateur dispose finalement la même qualité de produit" poursuit l’ingénieur brasseur.

La culture du houblon reste rare en Belgique, il n’y a que 23 producteurs référencés en Belgique. "Les récoltes de Houblon sont assez concentrées en Belgique du côté de Poperinge (Flandre-Occidentale ndlr)" indique pour sa part Gauthier Fraiteur, le responsable communication de la brasserie, "Sinon la culture de cette plante est effectivement assez confidentielle en Belgique malgré le fait que nous soyons le royaume de la bière".

Pour ce qui est de la suite du processus, place ensuite au séchage et à la transformation du houblon, l’épice du succès pour la confection du breuvage des brasseurs.