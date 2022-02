Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma : "On s’en fout de ces sanctions"

Les Européens et les Américains ont annoncé ce mardi une série de sanctions à l’encontre de la Russie, après qu’elle a reconnu l’indépendance des deux provinces ukrainiennes pro russes de Donetsk et Lougansk. "A chaque fois qu’ils déclarent des sanctions contre la Russie, ça n’a aucun sens et aucune valeur ici, on s’en fout de ces sanctions, en fait", réagit Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma, la chambre basse du parlement en Russie.

Ce proche du pouvoir est venu décoder la position russe dans le conflit ukrainien sur l’antenne de La Première, au micro de Thomas Gadisseux. Arrière-arrière-petit-fils de l’écrivain Léon Tolstoï, ancien journaliste star de la télévision russe, il mène maintenant une carrière politique et soutient, donc, Vladimir Poutine.

Les sanctions adoptées sont des sanctions économiques et financières, mais aussi des sanctions individuelles comme le gel d’avoirs ou l’interdiction de visa pour les députés russes de la Douma. Ça n’inquiète pourtant pas les politiciens russes, selon Piotr Tolstoï.

"On s’attendait à ces sanctions, dit-il, comme il y en avait eu quand la Crimée est rentrée en Russie. C’est une réaction un peu disproportionnée. L’interdiction de visa fait qu’on ne peut pas continuer le dialogue avec nos collègues parlementaires européens. Mais ça donne surtout l’impression que le pouvoir à Bruxelles fait quelque chose. C’est très important parce qu’en fait, ils ne font rien."

Certes, les sanctions pourraient faire mal à l’économie russe, "mais la grande faute de l’Occident c’est de penser que les Russes ne vivent que pour l’économie. Pour nous, c’est beaucoup plus important de sauver les vies de nos compatriotes, des Russes de l’Ukraine, de sauver les familles qui habitent depuis 8 ans sous le feu du régime néonazi installé à Kiev avec l’aide de l’Europe."

Un régime en fait élu démocratiquement élu mais que la Russie a contesté, après une révolution proeuropéenne en 2014. Ce que Piotr Tolstoï refuse de reconnaître.

"Je veux juste dire qu’aujourd’hui, on voit que, en Occident, l’hypocrisie et les doubles standards par rapport à tout ce qui concerne la Russie ont gagné le terrain. Aujourd’hui, l’Occident ne voit ni la violation de droits de l’homme des Russes qui habitent dans les républiques indépendantistes ni le feu qu’ouvrent chaque nuit les troupes régulières ukrainiennes contre les massifs où vivent des gens pacifiques, non armés. Vous croyez que c’est seulement l’Union européenne qui est garante de la démocratie et des droits de l’homme. Non ! La Russie va garantir les droits naturels des Russes qui habitent en Ukraine."

La Russie va-t-elle donc entrer avec ses soldats en Ukraine ? "Si l’Ukraine, dans cette situation très tendue, donne une raison d’agir militairement, répond le vice-président de la Douma, la Russie va évidemment agir militairement pour défendre les gens qui habitent dans ces républiques indépendantistes."

"En Europe, on a l’illusion qu’on a gagné la guerre froide et qu’on peut se permettre d’amener des troupes de l’OTAN et des bases de missiles à nos frontières, poursuit-il. Vous croyez qu’on va attendre et regarder tout ça pendant des décennies ? Non. On a attendu 20 ans, c’est déjà beaucoup."

"Non seulement, [du côté occidental], on ne veut pas discuter les questions de la sécurité en Europe mais on essaie de reprendre l’Ukraine à la Russie et de la rendre aux pays comme la Pologne et la Tchéquie. Évidemment, ça, c’est pour nous, pour nous, c’est inacceptable."

Les troupes russes pourraient-elles aller au-delà des républiques indépendantistes, dans l’ensemble du territoire ukrainien ? "Personne n’a intérêt à avoir une vraie guerre comme on l’imagine avec des images de la 2e guerre mondiale en Europe, répond le député russe. Je crois que la présence des troupes russes dans les républiques va au moins arrêter l’activité des nationalistes ukrainiens. Si ça s’arrête, je ne crois pas qu’on va faire une pression militaire quelconque. Mais si ça ne s’arrête pas évidemment, on va faire quelque chose pour arrêter le massacre qui dure depuis 8 ans et que l’Europe ne veut pas ni reconnaître ni voir."

Piotr Tolstoï précise par ailleurs qu’il pourrait aussi y avoir une riposte aux sanctions prises par les Européens. Les Européens doivent s’attendre à des sanctions de la Russie. "Bien sûr, la Russie va prendre des mesures, des ‘contre-sanctions’, comme d’ailleurs on l’a fait après la Crimée. L’Europe perd 500 milliards d’euros par an à cause des sanctions contre la Russie. Les États-Unis en perdent 25. Avec les nouvelles sanctions européennes et américaines, on va s’éloigner encore plus, et donc ces chiffres vont grandir, ça c’est sûr."

Au niveau énergétique, le vice-président de la Douma se veut plutôt rassurant. “Dans toute l’histoire de la coopération dans ce domaine, la Russie a toujours accompli ses contrats. Ne vous inquiétez pas la Russie va tenir tous ses contrats. Il n’y a pas de menace de ce côté. C’est vrai qu’avoir des contrats avec les Russes pour l’Europe, c’est un grand profit, et pas une menace.”

En ce qui concerne la suite des évènements, Piotr Tolstoï estime que "tout va dépendre des Ukrainiens. On va d’abord voir ce qu’ils vont faire." "Deuxièmement, poursuit-il, je crois que, après toutes ces tensions, il faut avoir des négociations. On a sûrement besoin d’une nouvelle Yalta ou d’une nouvelle Potsdam. De vraies négociations pour installer le système de sécurité en Europe et pas les bases de l’OTAN à nos frontières."