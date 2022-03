Piotr Tolstoï : « Soyez tranquilles, la Russie n’attaquera pas la Belgique »

" Je ne crois pas que Vladimir Poutine utilisera le nucléaire "

Par ses actions, l’Europe risque-t-elle de voir les foudres russes s’abattre sur elle ? La Belgique, qui abrite entre autres le siège de l’OTAN, est-elle plus exposée encore ? Pour Nicolas Gosset, chercheur à l’Institut royal supérieur de défense, "ce qui se joue en Ukraine va au-delà de la stricte configuration de l’Ukraine." Il est donc tout à fait imaginable selon lui que la situation ukrainienne s’envenime et que cela engendre des répercussions sur les pays comme la Moldavie et la Géorgie si la Russie atteint ses objectifs. "Au-delà", reprend-il, "le rapport Est-Ouest entre l’OTAN et la Russie est guidé par une réalité indépassable qui est celle de la dissuasion stratégique. Mais nous avons appris à comprendre que Vladimir Poutine était dans une réalité qui l’amenait toujours à repousser sans cesse un peu plus les lignes rouges qu’on lui attribuait donc il est difficile d’être définitif et péremptoire."