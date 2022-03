Piotr Tolstoï reproche aux Européens de croire aux "rumeurs" : "Soyez tranquilles, la Russie n’attaquera pas la Belgique"

Et pour Philippe Lamberts, la seule hypothèse dans laquelle le président russe Vladimir Poutine pourrait avoir recours aux armes nucléaires, "c’est l’hypothèse dans laquelle Vladimir Poutine se sentirait complètement dos au mur", déclare-t-il sur le plateau. "L’obsession de Vladimir Poutine est son pouvoir personnel et s’il sent qu’il n’a plus rien à perdre, je ne réponds plus de rien. Mais si on n’en arrive pas là, je suis relativement serein." Pour autant, les personnalités politiques de l’Occident devraient être prudentes dans leurs déclarations, estime-t-il.