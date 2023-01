Pionnier du folk-rock, l'Américain David Crosby est mort à 81 ans

Le pionnier du folk-rock, cofondateur des Byrds et pilier du groupe Crosby, Stills, Nash & Young, est mort à l'âge de 81 ans, a annoncé jeudi son agent, sans toutefois préciser le jour de sa mort ni les causes de son décès. Classic 21 lui rendra hommage ce vendredi et une spéciale lui sera dédiée ce dimanche dans l'émission Soundtrack.

C'est le magazine Variety qui a relayé en premier l'annonce de sa mort, en reprenant en exclusivité une déclaration de son épouse Jan Dance, qui évoquait une "longue maladie".

"Bien qu'il ne soit plus parmi nous, son humanité et sa bonne âme vont continuer à nous guider et être source d'inspiration. Son héritage va continuer de se perpétuer à travers sa musique de légende", est-il écrit.

L'artiste est mort entouré de son épouse et de son fils Django, le communiqué ne prise ni la date ni la cause de son décès.

Crosby, Stills & Nash a été formé en 1968, initialement composé de David Crosby (Byrds), Stephen Stills (Buffalo Springfield) et Graham Nash (Hollies).

Ce dernier avait alors admis que David Crosby et lui n’avaient pas les épaules pour le faire en tant que guitariste, et quand le Boss d’Atlantic Records, Ahmet Ertegun, avait proposé Neil Young, "Je n’avais pas été très heureux de l’entendre", a dit Graham Nash. "Je n’avais pas envie que quelqu’un vienne se mêler à nos harmonies vocales." Mais il reconnaissait que Stephen Stills avait besoin d’un alter ego sur scène et il a décidé d’aller prendre un petit-déjeuner à New York avec Neil Young.

Neil Young les a rejoints ensuite sur la route, après leur premier album, pour former ce qui allait devenir CSN & Y, groupe qui s’est notamment illustré au Festival de Woodstock en 1969.

S'il ne fallait retenir que deux albums de la formation, on garderait Crosby, Stills & Nash (1969) et Déjà vu (1970).

Chacun des musiciens a ensuite suivi des chemins différents. Compte tenu de leurs succès respectifs et des tensions régnant au sein du groupe, CSN & Y n’a ensuite connu que quelques reformations ponctuelles.

Une réunion a notamment eu lieu en 2006, ainsi qu’une apparition exceptionnelle en 2013 pour un concert de charité de Neil Young.

Graham Nash s'est exprimé sur ses réseaux sociaux : "Il laisse derrière lui un vide énorme en ce qui concerne la personnalité et le talent dans ce monde. Il a porté son esprit, son cœur et sa passion à travers sa belle musique et laisse un héritage incroyable(...)" :