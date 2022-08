Pioli, le coach du Milan AC, sous le charme de De Ketelaere : "Il est élégant, c’est beau à voir"

Charles De Ketelaere est devenu le transfert sortant le plus cher du championnat de Belgique en signant au Milan AC pour 35 millions d’euros. Un pas en avant et un saut dans l’inconnu pour l’attaquant de 21 ans qui rejoint les champions d’Italie après avoir brillé sur les pelouses de Pro League.

Stefano Pioli, son nouvel entraîneur chez les Rossoneri, est revenu sur cette arrivée dans les colonnes de la La Gazetta dello Sport. Et le moins qu’on puisse dire c’est que le coach italien est charmé : "Charles est un grand talent. On le voit quand il frappe la balle : il est élégant, c’est beau à voir. Samedi il fera quelques minutes contre Vicenza, et dimanche il jouera contre Pergolettese".

Mais Pioli est conscient qu’il faudra sans doute un temps d’adaptation à l’ancien Blauw en Zwart et ne lui mettra donc pas trop de pression : "Il vient d’une autre ligue et a joué dans un système différent là-bas, donc il aura besoin d’un peu de temps. J’ai été le premier à dire qu’il ne devait pas être pressé".

Le coach du Milan est cependant satisfait des premiers pas de CDK à l’entraînement : "Il est très intelligent et vous pouvez voir ses qualités immédiatement. Il découvre notre monde, ce nouvel environnement, notre système et notre effectif, mais il était sur le ballon".

"Mercredi matin à Milanello, nous avons montré des vidéos de notre vision. Il était très alerte et vous pouvez voir qu’il comprend le jeu", explique d’ailleurs le technicien italien.

Il faut dire qu’il n’y a pas vraiment eu de surprise lors de la première rencontre puisque les deux hommes s’étaient parlé au moment des négociations : "Oui, nous nous sommes appelés, mais c’est tout à fait habituel. De cette façon, je pouvais aussi sonder ses attentes et sa façon de jouer".

Divock Origi, l’autre recrue belge chez les champions, a également été interrogé sur De Ketelaere. "Il se caractérise comme un mélange de Kai Havertz (Chelsea) et de Kaka".