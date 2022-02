Pinterest va vous permettre de visualiser des objets dans votre propre intérieur

La nouvelle fonctionnalité est baptisée "Try On for Home Decor". C'est aux Etats-Unis que Pinterest a lancé son nouvel atout en réalité augmentée fonctionnant avec Lens, l'outil de recherche visuelle de la plateforme. L'idée est simple : faciliter l'achat des articles de décoration et de meubles présents sur la plateforme.

Pour le moment, seuls les articles provenant des distributeurs américains comme Walmart, Wayfair, Crate & Barrel, CB2 et West Elm sont disponibles via l'outil "Try On for Home Decor", a précisé Pinterest. Plus de 80.000 produits sont concernés.

"La fonctionnalité 'Try On For Home Decor' de Pinterest est l'un des nombreux exemples illustrant la manière dont nos marques explorent des solutions innovantes pour rendre ce parcours aussi intuitif que possible, en comblant le fossé entre le commerce virtuel et la réalité", a commenté Joan King, vice-président senior eCommerce et International pour Crate & Barrel et CB2.