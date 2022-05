Pinterest annonce une série sur la santé mentale avec la star de "Bridgerton"

Outre Charithra Chandran, la plateforme communautaire s’est également entourée d’une autre célébrité du petit écran en la personne de Marsai Martin, l’une des stars de la série "Black-ish", diffusée sur ABC. La jeune comédienne partagera à son tour son parcours bien-être en essayant notamment des nouvelles pratiques et en échangeant avec des experts sur Pinterest TV.

"Parler de mes problèmes de santé mentale m’a donné de la force. C’est pourquoi je m’associe à Pinterest pour le Mois de la sensibilisation à la santé mentale afin d’encourager les gens à se contrôler et à découvrir de nouvelles façons de prendre soin de leur santé mentale.", a-t-elle déclaré dans le communiqué.

J’aime que Pinterest se concentre sur le bien-être mental et émotionnel, et c’est pourquoi c’est l’endroit idéal pour dialoguer avec ma communauté et partager quelques idées qui m’ont inspirée !