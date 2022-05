On ne dirait pas comme ça mais le théâtre de marionnettes a la cote à Bruxelles… Et non, il n’y a pas que Pinocchio dans la vie des amateurs des marottes et pantins. A Ixelles, par exemple, il y a le musée international de la marionnette : le théâtre du Peruchet.

Du 7 mai au 6 juin, le plus cosmopolite des festivals de marionnettes – le Festival JEM – revient à Bruxelles pour une 6e édition.

JEM c’est un festival international. Pour la petite anecdote, JEM, c’est l’acronyme de Journées Européennes de la Marionnette. Un art qui tient fort à cœur au Théâtre du Peruchet. La particularité c’est que chez eux, c’est véritablement le bastion de la marionnette à fils.

A partir de samedi, petits et grands se bousculeront aux portes de ce festival. En effet, JEM est depuis 6 ans considéré comme très cosmopolite et pour cause: 10 jours de découvertes autour des arts de la marionnette et plus de 30 spectacles, dont certains inédits, portés par des compagnies internationales et belges confirmées.

Du théâtre avec des marionnettes ukrainiennes

Dans le cadre de JEM, il y a un spectacle qui rend hommage aux artistes ukrainiens.

“Petit canard” est un spectacle interactif qui est proposé par la compagnie ukrainienne Three et programmé par le Théâtre Royal du Peruchet en soutien aux marionnettistes ukrainiens.

La compagnie a traversé la frontière ukrainienne pour venir présenter ce spectacle en Belgique. C’est gratuit pour les Ukrainiens. Cela coûte 10 euros pour les autres. L’ensemble des recettes des deux spectacles sera versé à l'Union Internationale de la Marionnette en Ukraine.

Envie d’en savoir plus ?

Une aventure professionnelle mais aussi terriblement humaine à partager ensemble. Un récit émouvant rempli de solidarité et d’espoir. Julie VanH a voulu en savoir plus avec Dimitri Jageneau, le directeur artistique du Théâtre du Peruchet et spécialiste des arts de la marionnette auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité dans la capitale.