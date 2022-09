Pinocchio en version live : le business florissant des remakes en prises de vues réelles

L’autre raison, qui découle d’ailleurs de la première, c’est que ça rapporte tout simplement. Prenons l’exemple du tout récent Roi lion, sorti en 2019. Le budget total déboursé par Disney pour la production du film était aux alentours de 260 millions de dollars. Un budget très conséquent, qui est d’ailleurs l’un des plus gros budgets du cinéma d’animation, mais qui semble dérisoire par rapport aux rentrées que sa sortie a générées. En effet, on estime à plus d’un milliard et demi de dollars les recettes engendrées par le film. En termes de marge, il n’y a pas photo, Disney y trouve son compte.

À ce jour, le remake du Roi Lion reste le film d’animation le plus rentable de l’histoire du cinéma, et a même été jusqu’à détrôner la Reine des Neiges, c’est dire…