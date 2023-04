"Pinky Chips", la seconde main pour enfants, de 0 à 16 ans !

C’est simple ! Vous sélectionnez les vêtements que vous souhaitez vendre en faisant le tri dans la garde-robe de vos enfants. Ensuite, vous pouvez soit les envoyer gratuitement, soit les déposer au bureau, soit demander qu’une ambassadrice passe chez vous les récupérer (une ambassadrice se déplace pour minimum 30 pièces et une participation de 15 euros vous sera décomptée du montant total de rachat). Chaque article est ensuite vérifié dans les moindres détails, les pièces sélectionnées doivent correspondre à la charte de qualité (sans taches, sans trous, sans déchirures, sans bouloches, sans usures, sans défauts…) et au look de Pinky Chips. Un décompte des pièces sélectionnées est ensuite envoyé et le paiement se fait directement sur la cagnotte de votre compte client. Vous pourrez ensuite réutiliser l’argent pour dénicher de nouvelles pépites pour vos enfants! La livraison est offerte pour tout achat de plus de 40 euros et bonne nouvelle : les retours sont gratuits et remboursés !

Pour les pièces non sélectionnées à la vente mais qui sont encore en bon état Stéphanie vous propose d’en faire don : "Nous avons à cœur de donner aux associations locales, et en direct à des enfants qui en ont besoin. Nous donnons notamment au Home Reine Astrid O.N.E. situé un peu plus loin dans notre rue, qui accueille et offre un cadre de vie agréable à une cinquantaine d’enfants placés. Depuis la création de Pinky Chips, ce sont des centaines de jolis habits qui ont été offerts."