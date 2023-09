Pink Floyd : vos ondes cérébrales "contrôlées" tout en écoutant "The Great Gig In The Sky"

À l'occasion du 50e anniversaire de Dark Side Of The Moon de Pink Floyd, un événement spécial aura lieu à Londres où 100 auditeurs chanceux verront leurs ondes cérébrales contrôlées tout en écoutant un mix Dolby Atmos du classique "The Great Gig In The Sky".

Lors de cette soirée d'écoute, qui s'inscrit dans le cadre du projet Brainstorms, organisé par Pollen Audio Group, Richard Wright Music et Dolby Laboratories, les participants recevront également une œuvre d'art personnalisée basée sur la réaction de leur cerveau au morceau, qui a été choisi parce qu'il ne contient pas de paroles et qu'il permet de "se concentrer de manière ininterrompue sur la réaction du cerveau à la musique".

La directrice de la création, Gala Wright, a déclaré à propos du projet : "Lorsque j'ai rejoint Pollen en 2021, j'ai réfléchi à des moyens intéressants de célébrer le 50e anniversaire de Dark Side of The Moon. Nous sommes les gardiens de l'héritage de Richard Wright, mais n'ayant pas participé à la création de la musique, nous étions sensibles à l'idée de proposer des idées qui ne commentent pas le sens de l'album ou sa contribution artistique. Produire un visuel élégant qui représente directement la façon dont les gens sont affectés en écoutant la musique nous a semblé être le moyen idéal de mettre en lumière l'un des morceaux les plus appréciés de l'album. Nous sommes très reconnaissants d'avoir le soutien des anciens membres du groupe de Richard pour poursuivre ce projet avec The Great Gig in the Sky, et très enthousiastes à l'idée d'entamer la première étape avec Dolby."

Vous pouvez vous inscrire ici. Les 100 candidats sélectionnés seront invités à se présenter entre le 2 et le 6 octobre. Brainstorms : The Great Gig in the Sky sera présenté et ouvert au public dans un lieu emblématique de Londres plus tard dans l'année.