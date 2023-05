Pink Floyd : une chaîne Youtube officielle Syd Barrett est lancée par sa famille

Dans un communiqué, la société Estate a déclaré : "La chaîne est une extension naturelle de la présence en ligne de Syd Barrett et rassemblera des interprétations artistiques de son travail en solo, avec la musique et les paroles qui l’accompagnent. En collaboration avec l’animateur suédois Alex Teglbjaerg, connu sous le nom de The Artist on the Border, de nouvelles vidéos musicales animées seront régulièrement diffusées. Dans un premier temps, l’accent sera mis sur les chansons en solo qui figuraient à l’origine sur l’album An Introduction To Syd Barrett (2010)."

"Il n’y a pas grand-chose de filmé sur Syd Barrett", déclare Peter Barrett au nom de la famille Barrett. "Vous avez déjà vu la plupart du matériel et les quelques morceaux qui apparaissent sont rapidement tombés dans le domaine public numérique. Nous voulons prendre ses paroles excentriques et poétiques et les traduire en images".

L’animateur Teglbjaerg a ajouté à propos du projet : "J’essaie d’emmener l’auditeur dans une sorte de rêve de Syd Barrett. Syd était un artisan lorsqu’il s’agissait d’écrire des paroles intrigantes pour ses chansons. Il utilisait souvent des techniques de découpage. C’est ce que j’essaie de faire également. Je prends ce que nous tenons pour acquis, Syd dans une pièce au plancher peint, et je trouve le moyen d’en découvrir davantage. Je ne me contente pas de zoomer, j’essaie d’immerger le spectateur dans cette pièce en utilisant des collages et des éléments provenant de sources multiples. Mais en fin de compte, l’accent n’est pas mis sur les images elles-mêmes. C’est la musique et les paroles de Syd qui sont au centre de l’attention."