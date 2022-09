Pink Floyd : un show lumineux pour la réédition d'"Animals"

C’est la première fois que l’album est proposé dans un format sonore 5.1 Surround.

Animals 2018 Remix est présenté en CD, LP (avec pochette), Blu-ray, SACD et formats Deluxe, avec vinyle, CD, audio Blu-ray, audio DVD et un livre de 32 pages. Les Blu-ray et DVD sont eux aussi remixés en 5.1 Surround (dans les deux cas par James Guthrie) en plus du mix stéréo original de 1977.

Dans le livre, des photos inédites des coulisses prises lors d’une séance photos pour la pochette de l’album, des images de live et des souvenirs sont rassemblés.

Le visuel a même été réimaginé pour l’occasion.