Pink Floyd : un nouveau livre sur la vie privée de David Gilmour

Ginger Gilmour, la première femme du guitariste David Gilmour, publiera le 24 mai un nouveau livre, Behind The Wall, chez New Haven Publishing, qui retrace sa vie avec Gilmour, avec qui elle a eu quatre enfants, et sa vie avec Pink Floyd dans les années 1970.

"Behind the Wall est un aperçu unique de sa relation avec David, de Pink Floyd et de la dynamique entre les membres du groupe au sommet de leur gloire", indiquent les éditeurs. "Ce livre comprend de nombreuses photographies privées de sa famille et de Pink Floyd lors des nombreuses tournées auxquelles elle a participé."

Virginia "Ginger" Hasenbein, mannequin et artiste d’origine américaine, a rencontré Gilmour dans les coulisses d’un concert de Pink Floyd en 1971 et a décrit cette rencontre comme un "coup de foudre". Le couple s’est marié en 1975 et a eu quatre enfants. Leur relation a pris fin pendant la tournée mondiale du groupe A Momentary Lapse Of Reason. Gilmour a ensuite épousé l’auteure Polly Samson en 1994, avec laquelle il a également quatre enfants. Ginger a également écrit Memoirs Of The Bright Side Of The Moon en 2015.

"Je me suis demandé s’il y avait une vie après David Gilmour lorsqu’il est parti", dit-elle. "Mais c’est le son des rires de mes enfants dans le jardin qui m’a montré la voie".