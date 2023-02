Pink Floyd : un concert de Rogers Waters en Allemagne annulé en raison d’accusations d’antisémitisme

Cela fait déjà quelques années que les opinions de Roger Waters sur Israël suscitent la controverse. Au début du mois, David Gilmour s’en est pris à son ancien compagnon du groupe Pink Floyd sur Twitter, poursuivant ainsi un désaccord de plusieurs décennies entre les deux hommes sur des allégations d’antisémitisme.

La femme de Gilmour, l’auteur Polly Samson, avait partagé un tweet dans lequel elle accusait Waters d’être "antisémite jusqu’au bout des ongles".

Elle poursuivait : "C’est aussi un apologiste de Poutine et un menteur, un voleur, un hypocrite, un fraudeur, un faux chanteur, un misogyne, un mégalomane malade de jalousie. Assez de tes bêtises."

Gilmour a ensuite re-partagé le tweet de Samson, ajoutant : "chaque mot [est] manifestement vrai".

Peu avant le post de Gilmour, Waters lui-même avait publié une déclaration dans laquelle il qualifiait les commentaires de Samson "d’incendiaires et de sauvagement inexacts" et avait déclaré qu’il les "réfutait [entièrement]". Il a ajouté qu’il était en train de "prendre conseil quant à sa position" concernant ces allégations.

Le magazine NME a contacté les porte-parole de Waters pour une réponse plus détaillée.

Les commentaires de Samson surviennent après que Roger Waters a récemment accordé une interview au journal allemand Berliner Zeitung, dans laquelle il a discuté de son point de vue sur Israël et de la guerre en Ukraine, entre autres sujets.

Dans une version traduite de cette interview sur son site officiel, on a demandé à Roger Waters s’il croyait toujours que l’État d’Israël était comparable à l’Allemagne nazie. "Oui, bien sûr", a-t-il répondu. "Les Israéliens commettent un génocide. Tout comme la Grande-Bretagne l’a fait pendant notre période coloniale."

Lors d’une interview avec Rolling Stone en octobre dernier, Waters a également qualifié Israël de "projet suprémaciste et colonialiste qui exploite un système d’apartheid" pour son occupation continue des territoires palestiniens.

Waters a également insisté sur le fait qu’il n’était "absolument pas antisémite", et a affirmé que le fait de "dire qu’Israël n’a pas le droit d’exister en tant qu’État d’apartheid, pas plus que l’Afrique du Sud ou n’importe où ailleurs, n’est pas antisémite".

Le mois prochain, Waters entamera la partie européenne de sa tournée d’adieu "This Is Not A Drill", qui débutera à Lisbonne, au Portugal, le 17 mars. Il passera par la Belgique le 14 mai au Sportpaleis d’Anvers.