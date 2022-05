Pink Floyd sur le point de vendre son catalogue ?

Ce lundi, on apprenait que Roger Waters avait rejoint le duo Lucius sur scène à New York pour reprendre le classique "Mother".

Selon Bloomberg , le groupe serait en négociation avec différents acheteurs potentiels à propos des droits sur l’intégralité du catalogue. Si un accord est obtenu cette semaine, il serait question de plusieurs centaines de millions. On attend plus de nouvelles pour l’instant.

Pink Floyd pourrait rejoindre la liste de plus en plus longue des artistes qui revendent leur catalogue musical pour plusieurs millions.

Hey, Hey, Rise Up !".

C’est le premier titre original enregistré depuis The Division Bell en 1994 et la première sortie depuis The Endless River en 2014.

David Gilmour et Nick Mason jouent ce morceau avec leur bassiste de longue date, Guy Pratt, Nitin Sawhney aux claviers, et avec au chant l’artiste ukrainien Andriy Khlyvnyuk du groupe Boombox.