Pink Floyd souhaite vendre son back catalogue pour plus de 472.300.000€

En mai dernier, on apprenait que le groupe pourrait rejoindre la liste de plus en plus longue des artistes qui revendent leur catalogue musical.

Et aujourd’hui, on découvre via le Times que le montant que Pink Floyd souhaite acquérir s’élèverait à 472.298.175 d’euros. Selon Bloomberg, le groupe serait en négociation avec différents acheteurs potentiels à propos des droits sur l’intégralité du catalogue.

De nombreux grands noms ont déjà franchi le pas… on pense à Neil Diamond, Leonard Cohen, Elvis Presley, Sting, John Lee Hooker, George Michael, Motley Crue, Tina Turner, ZZ Top, Bruce Springsteen, James Brown, Neil Young, Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood, Stevie Nicks, les Beach Boys, Bob Dylan, les Red Hot Chili Peppers et David Crosby.

Le 7 avril dernier, Pink Floyd a dévoilé un nouveau single en soutien aux Ukrainiens, intitulé "Hey, Hey, Rise Up !".