Pink Floyd : Roger Waters présentera sa nouvelle version de "The Dark Side of the Moon" à Londres

L’album réimaginé, The Dark Side of the Moon Redux, coïncide avec le 50e anniversaire de l’original, mais n’a été réalisé par aucun autre membre du groupe emblématique. Le premier single "Money" a été réinterprété par Waters, qui a transformé cette chanson électrisante en un morceau acoustique.

L’album a été produit par l’ancien bassiste de Pink Floyd et Gus Seyffert. Un groupe de studio, composé de Seyffert, Joey Waronker, Jonathan Wilson, Johnny Shepherd et Jon Carin, a été utilisé pour enregistrer les morceaux. Les autres membres de Pink Floyd, comme le guitariste David Gilmour et le batteur Nick Mason, n’ont pas participé au réenregistrement.