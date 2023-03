Pink Floyd : Roger Waters partage un extrait de sa nouvelle version de "The Dark SIde of the Moon"

Il poursuit : "Mais c'est une façon, pour l'homme de 79 ans que je suis, de regarder en arrière, à travers les cinquante années écoulées, dans les yeux de l'homme de 29 ans que j'étais, et de dire, pour citer un de mes poèmes à propos de mon père, "Nous avons fait de notre mieux, nous avons gardé sa confiance, notre père aurait été fier de nous". Et c'est aussi une façon pour moi de célébrer un enregistrement dont Nick, Rick, Dave et moi-même avons le droit d'être très fiers."

Un peu plus loin, Roger Waters déclare que ce travail serait une bonne occasion de "ré-adresser le message politique et émotionnel de l'ensemble de l'album" et que le disque en est "maintenant au mixage final".

Un peu plus tôt, il a expliqué avoir entamé ce projet parce que "trop peu de gens ont reconnu ce dont il s'agit, ce que je disais à l'époque".

Une "somptueuse sortie vinyle" est prévue, ce qui risque toutefois d’être quelque peu compliqué au vu des relations houleuses entre les différents membres du groupe actuellement. Ce projet aurait dû voir le jour en mars mais a été reporté au mois de mai, étant donné que Roger Waters "peaufine en ce moment les enregistrements". Un concert lié à cette sortie a aussi été reporté en mai.

Un journaliste du Telegraph, l’une des seules personnes à avoir écouté cet album, confie qu’il est "très bon" et que la nouvelle version de "Time" est "superbe avec sa voix plus âgée".

Roger Waters ne jouerait que d’un seul instrument sur un seul titre : un "terrible solo de basse" sur "Us and Them". Il aurait aussi ajouté sa propre voix parlée sur des parties instrumentales, comme un poème sur "On the Run".

En prévision des foudres des autres membres auxquelles il s’attend, et qu’il appelle maintenant les "Faux Floyd", Roger Waters a expliqué :

"C’est moi qui ai écrit The Dark Side of the Moon. Débarrassons-nous de tous ces "nous" ! Bien sûr, nous étions un groupe, nous étions quatre, mais c’est mon projet et c’est moi qui l’ai écrit donc…"

Laurent Debeuf, Laurent Rieppi et Dominique Ragheb ont d'ailleurs célébré le demi-siècle de The Dark Side of the Moon dans l'émission Soundtrack :