Pink Floyd : Roger Waters nie avoir dénigré les solos de David Gilmour dans "The Dark Side of The Moon"

Roger Waters a pris la défense de son ancien collègue de Pink Floyd, David Gilmour, après la parution d’un article suggérant que Waters avait dédaigné le jeu de guitare de Gilmour sur The Dark Side On The Moon.

L’article, paru dans The New Statesman sous le titre "The War Within Pink Floyd" étudiait de plus près la récente querelle entre Roger Waters, David Gilmour et Polly Samson, la compagne de longue date de Gilmour.

Rappelons que Roger Waters a ré-enregistré l’album mythique The Dark Side of the Moon tout seul et secrètement, sans les autres membres restants de Pink Floyd. En prévision des foudres des autres membres auxquelles il s’attendait, et qu’il appelle désormais les "Faux Floyd", Roger Waters avait expliqué : "C’est moi qui ai écrit The Dark Side of the Moon. Débarrassons-nous de tous ces "nous" ! Bien sûr, nous étions un groupe, nous étions quatre, mais c’est mon projet et c’est moi qui l’ai écrit donc…"

"Il y a un article merdique dans " The New Statesman ", qui a été écrit (si on peut appeler ça écrire) par Stuart Maconie", a déclaré maintenant Roger Waters. "Comme d’habitude, c’est un ramassis de merde, une absurdité non-fondée".

"Mais je voudrais tout de même revenir sur quelque chose qui a été écrit aussi dans le journal espagnol El Pais avec une autorité condescendante. A propos du nouvel enregistrement de DSOTM, une des raisons invoquées (d’après ce qu’il est écrit) serait " les horribles solos de guitare de David Gilmour ". Je ne sais pas de qui est la citation mais en tout cas pas de moi ! J’y étais et j’ai adoré les solos de Dave sur DSOTM, et aussi sur WYWH et Animals et The Wall et The Final Cut.