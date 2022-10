Pink Floyd : Roger Waters, Nick Mason et David Gilmour se souviennent de Syd Barrett dans un nouveau documentaire hommage

Have You Got It Yet ? The Story of Syd Barrett and Pink Floyd retracera la vie et l’œuvre de celui qui a co-créé Pink Floyd et écrit les deux premiers singles du groupe, "Arnold Layne" et "See Emily Play", sortis en 1967.

Par la suite, Syd Barrett sera écarté du groupe en raison de son comportement erratique, son instabilité mentale et son usage abusif de drogues.

Dans un communiqué, on peut lire : "Barrett a abandonné la musique, est ensuite retourné à Cambridge pour ses dernières 30 années d’existence et s’est remis à sa première passion, la peinture. Quelques-uns des plus grands albums de Pink Floyd comme Dark Side of the Moon, Wish You Were Here et The Wall se plongent dans les thèmes de la folie et de la célébrité, et des titres comme "Shine On You Crazy Diamond" et "Wish You Were Here" sont d’ailleurs des hommages à Syd Barrett."



Le documentaire est réalisé par Rodney Bogawa et le défunt Storm Thorgerson, co-fondateur d’Hipgnosis, qui a conçu, notamment, les pochettes de The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here et Animals, ainsi que celles des albums solo de Barrett, The Madcap Laughs (1969) et Barrett (1970).



En plus d’interviews inédites des anciens membres de Pink Floyd, vous pourrez également entendre les témoignages de Pete Townshend des Who et de Graham Coxon de Blur.

Côté bande-son, nous aurons droit à plus de 50 titres de Pink Floyd et de Syd Barrett. On ne connaît par contre pas encore la date de sortie exacte de ce film.