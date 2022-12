Pink Floyd ressort 18 albums live de l’époque "Dark Side of the Moon"

Pink Floyd’s 1972 Live Albums Released :

Live at Southampton Guildhall, UK, 23 January 1972

Live at Carnegie Hall, New York, 5 Feb 1972

Live at the Rainbow Theatre, London 17 February 1972

Live at the Rainbow Theatre, London 18 Feb 1972

Live at the Rainbow Theatre, London 19 Feb 1972

Live at the Rainbow Theatre, London 20 Feb 1972

Live at the Taiikukan, Tokyo, Japan, 3 Mar 1972

Live at Osaka Festival Hall, Japan, 8 Mar 1972

Live at Nakajima Sports Centre, Sapporo, Japan, 13 Mar 1972

Live at Chicago Auditorium Theatre, USA, 28 April 1972

Live at the Deutschlandhalle, Berlin, Germany, 18 May 1972

Live at the Hollywood Bowl, Los Angeles, 22 Sept 1972

Live at the Empire Pool, Wembley, London, 21 Oct 1972

Live at Ernst-Merck Halle, Hamburg, Germany, 12 Nov 1972

Live at the Palais des Sports, Poitiers, France 29 Nov 1972

Live at the Palais des Sports de L’Ile de la Jatte, Saint Ouen, France, 1 Dec 1972

Live at the Vorst Nationaal, Brussels, Belgium, 5 Dec 1972

Live at The Hallenstadion, Zurich, Switzerland 9 Dec 72

Alternative Tracks 1972