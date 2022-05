Pink Floyd rejoint Tik Tok

Une annonce qui se fait parallèlement aux 50 ans du début de l’enregistrement de l’album The Dark Side Of The Moon.

Le 13 mai, une nouvelle rumeur circulait quant à la revente du catalogue de Pink Floyd pour une somme de 500 millions de dollars. Le catalogue de musique du groupe culte de rock britannique Pink Floyd fait l'objet de convoitises de la part de Warner Music et BMG, maison de gestion musicale allemande alliée au fonds américain KKR, d'après le Financial Times. L'accord pourrait potentiellement dépasser 500 millions de dollars d'après le quotidien financier qui cite des sources proches du dossier. Il pourrait même dépasser le montant de la vente l'an dernier du catalogue de Bruce Springsteen à Sony Music, dont le montant aurait atteint 550 millions de dollars d'après la presse américaine, un record, ajoute le FT.

De nombreux grands noms ont déjà franchi le pas… on pense à Neil Diamond, Leonard Cohen, Elvis Presley, Sting, John Lee Hooker, George Michael, Motley Crue, Tina Turner, ZZ Top, Bruce Springsteen, James Brown, Neil Young, Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood, Stevie Nicks, les Beach Boys, Bob Dylan, les Red Hot Chili Peppers et David Crosby.

Le 7 avril dernier, Pink Floyd a dévoilé un nouveau single en soutien aux Ukrainiens, intitulé "Hey, Hey, Rise Up !".