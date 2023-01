Pink Floyd : réédition pour les 50 ans de "The Dark Side Of The Moon"

L’information avait quelque peu fuité la semaine dernière, mais vient d’être confirmée : Pink Floyd sort une réédition pour les 50 ans de l’iconique album The Dark Side Of The Moon, en plus d’un livre, de nouveaux clips et d’autres surprises.

Au fil des décennies, le disque est devenu un des albums les plus vendus et les plus importants de l’histoire du rock.

Ce box arrivera le 24 mars, pour les cinq décennies de la sortie officielle en Angleterre (16 mars 1973), dans une version remasterisée depuis les pistes d’origine. On y trouvera un CD, l’album en vinyle, un Blu-Ray et un DVD audio avec le mix original 5.1 et les vidéos remasterisées en stéréo.

Un autre disque Blu-Ray viendra compléter le box, avec un mix Atmos, un CD et un LP de The Dark Side Of The Moon – Live At Wembley Empire Pool, London, 1974. Cet enregistrement live sortira aussi indépendamment en CD et vinyle le même jour que le set complet. Ce sera d’ailleurs la première fois qu’il sera commercialisé seul.