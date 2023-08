Pink Floyd : réédition du premier album de Richard Wright

Wet Dream, le premier album solo du claviériste de Pink Floyd, Richard Wright, a récemment été réédité et remixé par Steven Wilson, qui l’a comparé à "un album de Pink Floyd des années 1970 perdu depuis longtemps et que vous n’avez jamais entendu".

Sorti à l’origine chez Harvest le 22 septembre 1978, cet album de 10 titres, essentiellement instrumental, enregistré par Wright en France au début de l’année 1978, est passé inaperçu au moment de sa sortie, ne se classant qu’en Norvège, où il a atteint la 20e place. Aux États-Unis, l’album s’est classé à la 203e place. Remixée par Steven Wilson, le leader de Porcupine Tree, l’édition rééditée de Wet Dream est sortie en version numérique le 28 juillet, à l’occasion du 80e anniversaire de Richard Wright, et sortira en vinyle chez Parlophone le 29 septembre.

Dans une interview accordée au Telegraph, Steven Wilson suggère que, pour les fans de Pink Floyd, en particulier ceux qui apprécient le côté "plus mélancolique" des enregistrements du groupe, il y a beaucoup de choses à apprécier dans cet album.

"Je connaissais le disque et je savais qu’il n’avait jamais eu l’occasion d’être réévalué", explique Steven Wilson. "En fait, il n’a même jamais été évalué. Il a été en quelque sorte enterré à l’époque ; à ma connaissance, il n’y a jamais eu de campagne de réédition digne de ce nom. Donc, si vous imaginez qu’il existe un album de Pink Floyd des années 1970 perdu depuis longtemps et que vous n’avez jamais entendu, c’est en quelque sorte celui-là."

"Mais l’appétit pour la nouvelle musique de Pink Floyd est aujourd’hui presque plus grand qu’il ne l’a jamais été, parce qu’ils n’ont pas fait beaucoup de musique, et que leur musique légendaire ne fait que prendre de l’ampleur", explique Wilson. "Nous avons ici un album des années 1970 qui a beaucoup de cet ADN… Il y a beaucoup de ce que l’on associe au Pink Floyd classique, en particulier Wish You Were Here. L’orgue Hammond, les légers accords de jazz, sa voix, tout est là dans cet album."

"J’ai consulté les forums [Pink Floyd] pour voir comment les gens réagissaient à cette annonce", ajoute-t-il. "Et l’une des choses qui m’a le plus étonné, c’est que beaucoup de gens disaient qu’ils ne savaient même pas que cet album existait. Le moment est donc vraiment bien choisi."

Roger Waters sortira par ailleurs sa nouvelle version de The Dark Side Of The Moon chez SGB Records le 6 octobre. Il présentera l’album, The Dark Side of the Moon Redux, au London Palladium le 8 octobre.