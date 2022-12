Pink Floyd: plus de 500.000 euros en soutien à l'Ukraine

Le single a d'abord été publié en version numérique en avril et s'est classé numéro 1 dans 27 pays, avant l’arrivée en version physique (vinyle et CD) plus tard. Tous les bénéfices ont été versés à l'aide humanitaire en Ukraine.

"Pink Floyd souhaite remercier tous ceux qui ont acheté " Hey, Hey, Rise Up" ", a déclaré le groupe. "Le single, enregistré le 30 mars avec Andriy Khlyvnyuk du groupe ukrainien Boombox, a jusqu'à présent permis de récolter plus de 450 000 £ pour aider à soulager les souffrances du peuple ukrainien. Joyeuses fêtes de fin d'année à vous tous et Slava Ukraini".

Gilmour et Mason ont ajouté 50 000 £ pour porter ce montant à 500 000 £ qui seront distribués aux organisations humanitaires suivantes :

Hospitallers

Kharpp

Vostok SOS

Livyj Bereh

Kyiv Volunteer

Il est encore possible d’acheter le single ici.

Roger Waters s’est vu qualifié de " criminel de guerre " par le président américain Joe Biden après ses propos tenus sur l’invasion en Ukraine. Il a écrit à la fois à Vladimir Poutine et à l’épouse de Volodimir Zelenski, lui demandant de faire pression sur son mari pour qu’il " mette fin au massacre ". Plusieurs concerts de Roger Waters ont été annulés dans la foulée et il est à présent persona non grata dans divers pays dont la Pologne.