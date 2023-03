Pink Floyd : Nick Mason salue le travail de Roger Waters sur son réenregistrement de "Dark Side of the Moon"

Nick Mason, le batteur de Pink Floyd, a révélé qu’il avait entendu une partie du réenregistrement quelque peu controversé de The Dark Side Of The Moon par Roger Waters, et confie : "C’est ennuyeux à dire, mais c’est absolument génial".

Waters a annoncé la nouvelle le mois dernier, en déclarant au Telegraph : "Débarrassons-nous de toutes ces conneries de 'nous' ! Bien sûr, nous étions un groupe, nous étions quatre, nous y avons tous contribué – mais c’est mon projet et je l’ai écrit. Alors… !" Au début du mois, il a dévoilé le premier extrait audio de la nouvelle version, en publiant un clip le montrant en train d’écouter le nouvel enregistrement de "Us And Them".

Plus récemment, Nick Mason a assisté à une séance d’écoute au Dolby Atmos Immersive Studio de Londres – organisé pour célébrer la sortie de l’édition du 50e anniversaire de The Dark Side Of The Moon – où il a été interrogé sur le réenregistrement de Roger Waters lors d’une séance de questions-réponses.

"J’ai entendu la rumeur selon laquelle Roger travaillait sur sa propre version", a déclaré Nick Mason. "On a suggéré que ce serait un "spoiler" et que Roger allait s’opposer à la version originale, etc."

"Il m’a envoyé une copie de ce sur quoi il travaillait et je lui ai écrit pour lui dire : "C’est ennuyeux à dire, mais c’est absolument génial !". C’était et c’est toujours le cas. Ce n’est pas du tout une réinterprétation de l’original, c’est un supplément intéressant".

Au début du mois, Nick Mason a ajouté son nom à une pétition demandant de lever l’interdiction faite à Roger Waters de se produire à Francfort, en Allemagne. Le spectacle que devait donner Roger Waters dans la salle de concert Festhalle a été annulé par les autorités municipales, qui ont invoqué "le comportement anti-israélien persistant" de l’ancien leader de Pink Floyd. On vous en parlait dans le Journal du Rock de la semaine :