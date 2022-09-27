Екс-Pink Floyd звернувся до президента Російської Федерації | L’ex-Pink Floyd s’adresse au Président de la fédération de Russie

Саме через свої соцмережі Роджер Вотерс зазначив, що його спонукали написати Володимиру Путіну після того, як він побачив коментарі до його відкритого листа до дружини Володимира Зеленського, а його шанувальники дивувалися, чому він цього не зробив, залишивши лише одну сторону конфлікту. Артист, чиї концерти в Польщі були скасовані після попередніх заяв, підтвердив, що протягом місяців після вторгнення Росії в Україну в лютому він "намагався використати її незначний вплив, щоб заохотити до припинення вогню та дипломатичного врегулювання, яке відповідає потребам безпеки України та Російської Федерації".

Звертаючись безпосередньо до Путіна, Вотерс починає із запитання: "Чи хотіли б ви, щоб ця війна закінчилася?" У Російської Федерації немає територіальних інтересів, крім безпеки російськомовного населення Криму, Донецька та Луганська [ sic]. Це теж допомогло б".

Колишній Pink Floyd додав, що Володимир Путін і його війська "хочуть вторгнутися у всю Європу, починаючи з Польщі та решти країн Балтії". Якщо це так, він продовжив: "Можливо, щоб усі ми припинили грати в безнадійно небезпечну гру "ядерної курки", яка, здається, дуже зручна для яструбів по обидва боки Атлантики.".

Колишній Pink Floyd додав, що Володимир Путін і його війська "хочуть вторгнутися у всю Європу, починаючи з Польщі та решти країн Балтії". Якщо це так, він продовжив: "Можливо, щоб усі ми припинили грати в безнадійно небезпечну гру "ядерної курки", яка, здається, дуже зручна для яструбів по обидва боки Атлантики. штук".

Потім артист заохочував Путіна поширити меседж публічної впевненості, що Росія не зацікавлена ​​у вторгненні в Європу, оскільки він "має дітей і онуків, як і більшість моїх братів і сестер у всьому світі, і нікому з нас не хотілося б такого результату. "

Нарешті, Роджер Вотерс також звертається до ідеї переговорів між Росією та Україною: "Якщо я правильно прочитав ваші попередні виступи, ви хотіли б домовитися про стан нейтралітету для суверенної сусідньої України? Це правильно? Якщо припустити, що таке можна домовитися про мир, він мав би включати абсолютно зобов’язуючу угоду про те, щоб ніколи більше ні на кого не вторгатися".

"Я знаю, я знаю, що Сполучені Штати та НАТО вторгаються в інші суверенні країни швидко або заради кількох барелів нафти, але це не означає, що ви повинні це робити, ваше вторгнення в Україну мене повністю захопило. Це жахлива загарбницька війна, спровокована чи ні".