Pink Floyd : "Il faudrait un Nelson Mandela pour réunir le groupe"

Nick Mason, le batteur de Pink Floyd, pense qu'il faudrait un miracle pour que David Gilmour et Roger Waters soient sur la même longueur d'onde en vue d'une réunion.

Alors qu'il parlait de "Time", le classique de l'album The Dark Side of the Moon, dans le dernier épisode de l'émission The Story Behind the Song, Nick Mason a déclaré qu'il faudrait quelqu'un comme feu Nelson Mandela pour négocier une réconciliation entre Gilmour et Waters.

"Je pense que c'est très peu probable, mais j'aurais dit cela avant le Live 8 - il y a 10 ou 12 ans, peu importe ce que c'était", a déclaré Mason. "La seule chose qui me semblerait possible serait qu'il y ait quelque chose... qu'en nous remettant ensemble nous puissions influencer la sauvegarde de la planète, la paix dans le monde, ou quoi que ce soit d'autre. Avec un peu de chance, nous ferions un pas en avant. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Il faudrait un Nelson Mandela ou quelqu'un comme ça pour prendre les devants."