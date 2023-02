Pink Floyd : David Gilmour traite Roger Waters de misogyne et d’antisémite qui fait l’apologie de Poutine

On connaît depuis longtemps l’inimitié entre les deux membres de Pink Floyd, et cette fois-ci, c’est via l’épouse de David Gilmour, Polly Samson, que cette "haine" est encore aujourd’hui confirmée.

Cette dernière a en effet qualifié Roger Waters de "misogyne et d’antisémite faisant l’apologie de Poutine", entre autres, et David Gilmour a repartagé ce post en commentant : "C’est manifestement vrai".

Polly Samson écrit : "Malheureusement, Roger Waters, tu es antisémite au plus profond de toi. Tu fais aussi l’apologie de Poutine et tu es un menteur, un voleur, un hypocrite, exempt de taxes, tu fais du lip-sync, tu es misogyne, maladivement envieux, mégalomaniaque. J’en ai assez de toute cette absurdité." Des mots validés, donc, par la suite, par son époux, David Gilmour.

Roger Waters s’est souvent exprimé autour du conflit en Ukraine, qualifiant même le président américain Joe Biden de "criminel de guerre" alors qu’il fournit des armes à l’Ukraine et, selon lui, alimente ainsi le conflit avec la Russie. Il a ensuite commenté plus largement ces propos en revenant sur sa lettre où il qualifiait Poutine de "gangster" et en affirmant qu’il était maintenant plus ouvert à entendre ce que le président russe avait à dire.

Dans cette même interview, il a aussi défendu sa position de boycott d’Israël, en déclarant : "Les Israéliens commentent un génocide".

"Selon moi, Israël a le droit d’exister tant que c’est une vraie démocratie, tant que les groupes, religieux ou ethniques, favorisent les droits humains. Mais malheureusement, ce n’est pas le cas entre Israël et la Palestine. Le gouvernement soutient que seuls les Juifs peuvent profiter de certains droits. Donc cela ne peut être une démocratie."

Suite au post de Polly Samson, Roger Waters a réagi avec un message, déclarant qu’il était bien au fait de ces "commentaires incendiaires et totalement faux à son égard", et qu’il les "réfute entièrement". Il ajoute qu’il "cherche actuellement des conseils" pour savoir quelle position adopter.