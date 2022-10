Pink Floyd : David Gilmour et Nick Mason pilotes du rallye Carrera Panamericana en 1991 !

En 1990, Nick Mason dispute la course au volant d’une Lancia Aurelia B24 de 1954, c’est une très belle auto. Il est séduit par cette course et il y entraîne son copain David Gilmour l’année suivante. Les deux hommes pilotent des répliques de Jaguar Type C de 1952. Mason finit 6e. Par contre, Gilmour sort assez violemment de la route. Il est indemne mais son copilote, Steve O-Rourke, le manager de Pink Floyd, s’en tire avec une jambe cassée. Ce qui n’a pas empêché la réalisation d’un film sur l’épreuve et c’est pas mal fait du tout. Il y a régulièrement des commentaires de David Gilmour et Nick Mason, de superbes images de ces vieilles voitures qui se tordent sur les routes mexicaines et puis surtout, cette B.O. somptueuse avec quelques-uns des plus grands tubes de Pink Floyd.