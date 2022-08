Pink Floyd : Dark Side Of The Moon sur La Trois en TV

Ce mardi 9 août à 22h05, nous vous proposons en TV l’histoire de la création d’un chef-d’œuvre, The Dark Side Of The Moon de Pink Floyd.

Un album qui a fasciné plusieurs générations et pourrait revendiquer une place dans le Guiness Book du numéro 1 à la plus grande longévité dans les charts : plus de 14 ans au total.

Huitième album studio du groupe de rock progressif britannique Pink Floyd paru en 1973. Élément indispensable de toute discothèque pop/rock respectable, Dark Side Of The Moon fait aujourd’hui partie des icônes de la culture occidentale, et même ceux qui sont peu familiers de son contenu connaissent au moins "Money" et ses fameux sons de caisses enregistreuses (qui prendront avec le recul une connotation presque cynique !). Bref, il fait partie des meubles, et il est par conséquent facile d’oublier que sa réussite n’allait pas forcément de soi, et qu’elle fut le résultat d’une combinaison exceptionnelle de talents.