Pink choquée : un fan lui envoie les cendres de sa mère sur scène !

Déjà l’année dernière, des spectateurs s’amusaient à lancer des objets en tous genres à des artistes sur scène. Dernièrement, Bebe Rexha a même été blessée par un téléphone lancé à la tête. Et Pink, en pleine tournée de son Summer Carnival a, elle aussi, reçu un objet sur scène : un sac contenant les cendres d’un humain, creepy !

C’est ce dimanche à Londres que Pink donnait un de ses shows à l’allure follement acrobatique à Hyde Park. Et si, à 42 ans, la chanteuse a déjà vécu beaucoup de choses en tournée, cette fois elle a été scotchée. Comme souvent, Pink a reçu des ours en peluche, des bonbons et des fleurs, mais quelle ne fût pas sa stupéfaction en ramassant un sac dans lequel ne se trouvaient rien d’autre que des restes d’une personne incinérée !! Elle a questionné la personne et a appris que c’était la maman du fan en question et a juste dit : "Je ne sais pas comment me sentir à ce sujet." Avant de laisser tomber le sac et d’ajouter : "Je dois dire que c’était une première." Et on l’espère pour elle, la dernière.