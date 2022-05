Pimp my Sneakers

D’abord accessoire de mode dans le monde du hip-hop dans les années 70 et 80, elles ont ensuite été rendues populaires par les plus grandes marques de streetwear. Maintenant tout le monde porte ces chaussures de sport devenues chaussures de ville : enfants, parents, et grands-parents !

"Mais ici, elles sont légèrement différentes, elles sont uniques !", nous raconte le maitre des lieux. "C’est grâce à une équipe de cinq créateurs que tout le monde peut venir avec ses baskets, quelques idées, et repartir quelques jours plus tard avec des sneakers uniques au monde et personnalisées selon ses gouts et ses envies. L’opération coûte en moyenne entre 50 et 450€." C’est au sous-sol du bar-restaurant que tout se déroule. C’est entouré de sneakers exposées aux murs, de LEGO en formes de chaussures, que chacun peut venir avec sa paire de baskets, usées ou non pour commencer l’opération de personnalisation. "Il existe deux méthodes pour les personnaliser : soit on ne garde que la semelle pour être sûr de la pointure et tout le haut de la chaussure va être reconstruit. Ou la deuxième possibilité est de les customiser avec de la peinture, et comme sur une toile, donner vie à un tableau d’un nouveau genre."