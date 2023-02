Pilule, stérilet ou autres contraceptifs : quelles sont les bonnes solutions ?

Arrêter la pilule ou changer de contraception au sens large : alternatives, avantages et inconvénients, on en parle avec Docteur Renkin, gynécologue et chroniqueuse dans "La Grande Forme".

Commençons par quelques chiffres et tendances à travers une enquête de santé réalisée en Belgique à la demande du gouvernement fédéral en 2018 :

Plus de 8 femmes sur 10 utilisent un moyen de contraception (en augmentation depuis 2012)

48% prennent la pilule (en diminution depuis 10 ans)

25% ont un stérilet

8% sont protégées par la stérilisation tubaire ou la vasectomie

8% utilisent les préservatifs

4% utilisent un patch ou un anneau

les derniers % comprennent l’abstinence périodique ou la pilule du lendemain qui n’est pas une contraception.

Quatre femmes sur dix veulent changer de moyen de contraception selon une étude réalisée par l’agence IPSOS sur 2000 femmes en Belgique et aux Pays-Bas. Ces dames sont de plus en plus informées sur les moyens de contraceptions et la réalité fait aussi qu’une contraception qui a toujours fonctionné peut devenir obsolète du jour au lendemain.

Petit rappel du Docteur Renkin : "Il n’y a aucun danger à changer de contraception ! On peut se remettre en question et se reposer la question à plusieurs moments, c’est normal".