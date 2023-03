« Pilote », le podcast Formule 1 de la RTBF : anecdotes inédites, archives, découvrez la face cachée des acteurs de la F1

Dans "Pilote", le nouveau podcast F1 de la rédaction des sports de la RTBF, Gaëtan Vigneron et Thibaut Rinchon retracent l’histoire des acteurs de la Formule 1 : leur parcours, leur personnalité ou encore leur face cachée au travers d’anecdotes inédites, d’archives et d’interviews.



Découvrez ainsi la fulgurante ascension vers la discipline reine de Max Verstappen grâce aux deux premiers épisodes consacrés à ce surdoué du sport automobile. Un diamant brut poli par son père Jos Verstappen qui a souvent utilisé la manière dure pour amener son fils au sommet.



Le troisième et quatrième numéro, vous ferons traverser la longue carrière de Fernando Alonso, pilote fascinant qui a placé l’Espagne sur la carte de la F1 en décrochant deux couronnes mondiales. Véritable phénomène et champion d’exception, il est également l’homme des contre-pieds. Mais l'Espagnol est-il pour autant l'homme des mauvais choix?



Les quatre premiers épisodes de "Pilote" sont à découvrir via ce lien sur Auvio.



Ce nouveau podcast vous permettra également très prochainement de découvrir le destin égratigné de Charles Leclerc, mais également de profiter d’un numéro hors-série consacré à la légende Ayrton Senna. vous pourrez ensuite découvrir l’histoire incroyable d’autres stars de la F1 plus tard dans la saison.