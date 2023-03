« Pilote », le Podcast F1 – Verstappen (épisode 2/2) : « Max pourrait avoir envie d’être champion… avec Ferrari »

Dans "Pilote", le nouveau podcast F1 de la rédaction des sports de la RTBF, Gaëtan Vigneron et Thibaut Rinchon retracent l’histoire des acteurs de la Formule 1 : leur parcours, leur personnalité ou encore leur face cachée au travers d’anecdotes inédites, d’archives et d’interviews.



Ce deuxième épisode, revient sur les premiers pas de Max Verstappen en Formule 1. Le champion du monde qui restera à jamais le plus jeune pilote à avoir pris le départ d’un GP à 17 ans et 166 jours. À cette époque, il ne disposait même pas encore du permis de conduire.



Et une fois installé dans la catégorie reine, le Néerlandais n’a pas perdu de temps. Propulsé de Toro Rosso à Red Bull après une saison seulement, il remporte sa première course dès ses débuts au sein des troupes de Christian Horner lors du GP d’Espagne 2016.