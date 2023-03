"Pilote", le Podcast F1 – Max Verstappen (épisode 1/2) : "Le champion précoce formé à la dure par son père"

Dans "Pilote", le nouveau podcast F1 de la rédaction des sports de la RTBF, Gaëtan Vigneron et Thibaut Rinchon retracent l’histoire des acteurs de la Formule 1 : leur parcours, leur personnalité ou encore leur face cachée au travers d’anecdotes inédites, d’archives et d’interviews.



Dans le premier épisode de cette nouvelle série, nous vous emmenons sur les traces de Max Verstappen de ses premiers tours de roues à tout juste quatre ans jusqu’à son arrivée en Formule 1 dans l’écurie Toro Rosso.



"Pilote" vous emmène sur les lieux de la première course de karting du Néerlandais où, à 7 ans, il marque déjà les esprits en empochant la première victoire de sa jeune carrière. Un succès qui en amènera beaucoup d’autres. Une année, sur 60 courses, Max en remportera 59.



Retour également sur les premières rivalités marquées, les premiers clashs avec un certain Charles Leclerc. Durant l’adolescence les deux pilotes ne pouvaient pas se supporter.