"Pilote", le Podcast F1 – Fernando Alonso (épisode 1/2) : "Homme des mauvais choix ou roi du contre-pied ?"

Dans "Pilote", le nouveau podcast F1 de la rédaction des sports de la RTBF, Gaëtan Vigneron et Thibaut Rinchon retracent l’histoire des acteurs de la Formule 1 : leur parcours, leur personnalité ou encore leur face cachée au travers d’anecdotes inédites, d’archives et d’interviews.

Après des débuts chez Minardi en 2001, Fernando Alonso n’était pas décidé à s’éterniser en fond de peloton. L’Espagnol, propulsé en tant que pilote titulaire chez Renault grâce à son manager Flavio Biratore (également patron de l’écurie), a rapidement ouvert son compteur de victoires lors du GP de Hongrie 2003. Vous découvrirez dans ce premier épisode consacré à Alonso que ce succès a donné lieu à l’anecdote la plus cocasse et sans doute la plus embarrassante pour le pilote lorsque le roi d’Espagne l’a appelé pour le féliciter.



Un numéro de "Pilote" qui vous fera également revivre, grâce aux archives, l’une des plus intenses batailles entre Fernando Alonso et Michaël Schumacher à Imola en 2005. Une véritable passation de pouvoir entre la légende allemande et son adversaire espagnol en route vers son premier titre mondial cette année-là.



Au fil de cet épisode, nous reviendrons également sur le côté instable, imprévisible du double champion du monde devenu au fil de sa carrière champion… des contre-pieds. Alonso a parfois opéré des choix de carrière discutables, comme lorsqu’il décide de quitter l’écurie McLaren après un an seulement, bousculé par un jeune pilote de 22 ans, un certain Lewis Hamilton avec qui la relation était devenue explosive au sein du team britannique.



Retrouver les autres épisodes de la collection "Pilote" sur Auvio.