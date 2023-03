"Pilote", le Podcast F1 - Alonso (épisode 2/2) : "Quand le phénomène Fernando devient diva"

Dans "Pilote", le nouveau podcast F1 de la rédaction des sports de la RTBF, Gaëtan Vigneron et Thibaut Rinchon retracent l’histoire des acteurs de la Formule 1 : leur parcours, leur personnalité ou encore leur face cachée au travers d’anecdotes inédites, d’archives et d’interviews.



Le quatrième épisode de "Pilote" revient sur la manière dont Fernando Alonso a rebondit chez Ferrari après l’échec de son retour chez Renault en 2008 et 2009. Au sein de la Scuderia, l’Espagnol termine vice-champion du monde à trois reprises. Et deux fois (en 2010 et 2012) il n’accuse que quelques unités de retard sur Sebastien Vettel. Cette période Ferrari aurait pu, aurait dû lui apporter deux titres supplémentaires.



Nous reviendrons également sur ce pari un peu fou d’Alonso en 2015 de tenter l’aventure avec l’écurie McLaren fraîchement associée au motoriste Honda. Une période durant laquelle la face sombre du double champion du monde est parfois ressortie. L’Espagnol a parfois manqué de respect et témoigné d’une attitude de diva.



Mais malgré une réputation de pilote difficile à gérer, Alonso reste l’une des plus grandes stars de la F1. Celui qui a contribué à populariser la discipline en Espagne. Vous découvrirez d’ailleurs quel subterfuge Fernando devait utiliser pour tenter d’éviter la folie qui entourait le GP de Barcelone à l’époque.



