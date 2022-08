Pillages, propagande et démotivation : un soldat russe témoigne des premières semaines de l’offensive en Ukraine

"Avez-vous déjà vu les tableaux évoquant la mise à sac de Rome par les barbares ? C’est la meilleure façon de décrire ce qui se passait autour de moi." Ces mots sont ceux de Pavel Filatiev, 33 ans, membre 56e régiment aéroporté de l’armée russe qui a mené l’offensive sur Kherson, en Ukraine, le 24 février dernier. Dans un témoignage de plus de 140 pages, posté sur le réseau social russe VKontakte, il raconte ses conditions de vie durant les premières semaines de la guerre et décrit comment son régiment s’est comporté durant l’offensive sur le port de Kherson.

"Tout le monde avait l’air épuisé et sauvage, explique Pavel Filatiev. Nous avons tous commencé à parcourir les bâtiments à la recherche de nourriture, d’eau, d’une douche et d’un endroit pour la nuit. Certains ont commencé à s’emparer d’ordinateurs et de tous les biens de valeur qu’ils pouvaient trouver. Je n’étais pas une exception. […] On s’en foutait de tout, on avait déjà été poussés à bout. La plupart avaient passé un mois dans les champs sans aucune trace de confort, de douche ou de nourriture normale. C’est fou dans quel état sauvage vous pouvez conduire les gens en ne pensant pas au fait qu’ils ont besoin de dormir, de manger et de se laver."