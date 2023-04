Pilier de la politique belge durant quatre décennies, Charles-Ferdinand Nothomb est décédé à l’âge de 86 ans

Quatre ans plus tard, en 1972, il est à présent à la tête d’un des partis mastodontes de la politique belge, le PSC. Il le dirigera le parti pendant 7 ans (avec cependant quelques mois d’interruption en 76-77). Le parti social-chrétien, fondé après la deuxième guerre mondiale sous le nom de PSC, est alors à ce moment-là pour la première fois scindé en deux parties autonomes. A savoir le CVP (avec Wilfried Martens comme président) et le PSC côté francophone. La scission naît des événements de Louvain de 1968 ("Walen Buiten"), mais est actée début des années septante.

C’est une époque cruciale pour le monde politique belge, celle où les partis nationaux se divisent… Ce que rétrospectivement l’ancien chef de file chrétien regrettera. En novembre 2013, il confie au Vif/L’Express : "Dans les années 70, Martens et moi faisions une conférence de presse ensemble au début de chaque campagne électorale. Mieux, une partie de notre programme était commune. Puis, Martens et moi sommes montés au gouvernement. On n’aurait pas dû. Je me dis parfois que j’aurais dû rester président de parti pendant 30 ans… J’aurais pu peser pour empêcher certaines évolutions". Et celui-ci de poursuivre, déplorant : "Notamment cet éloignement progressif entre CVP et PSC. Qui a succédé à Martens et à moi ? Leo Tindemans et Paul Vanden Boeynants. Deux belgicains, pourtant. Mais ils ne se sont pas parlé. Chacun regardait l’autre comme le chef d’une puissance étrangère".